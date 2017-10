Bate vânt de despărţire în cuplul Andreea Raicu - Horia Tecău

Bate vânt de despărțire în cuplul Andreea Raicu - Horia Tecău

Ştire online publicată Luni, 18 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După ce a eșuat în relațiile cu alți doi bărbați celebri, fotbalistul Cristi Chivu și cântărețul Tudor Chirilă, Andreea Raicu părea să-și fi găsit fericirea în brațele lui Horia Tecău. Dar lucrurile nu stau tocmai bine între cei doi. Din contră, apropiații tenismanului spun că nu s-ar mira dacă Horia i-ar spune adio vedetei TV, scrie libertatea.ro.Relația dintre Andreea Raicu și Horia Tecău este una complicată din cauza carierei tenismanului, care e mai mult plecat peste hotare, în turnee. Mai mult, cei apropiați lui Horia par să n-o placă deloc pe Andreea. Teoretic, cei doi încă formează un cuplu, însă nu s-au mai văzut de două luni, de când Horia e plecat în America, unde se pregătește pentru turnee. În tot acest timp, n-a chemat-o deloc la el pe Andreea, nici măcar acum, când se află într-o pauză de antrenamente, pentru că a suferit o accidentare.Iar aceasta nu este singura bilă neagră din relația celor doi. În urmă cu vreo două săptămâni, vedeta de la Prima TV s-a afișat la un eveniment monden purtând pe inelar ceea ce părea o verighetă, lucru care a dat naștere zvonului că s-ar fi căsătorit în secret. Tecău, care a declarat în urmă cu ceva vreme că nu are de gând să se însoare prea curând, a fost deranjat de aluzia deloc fină făcută de proaspăta lui iubită și le-a mărturisit acest lucru prietenilor săi.„Pe noi nu ne-ar mira dacă s-ar despărți. De căsătorit nu s-au căsătorit, Horia nu are verighetă… Chiar a fost deranjat de reacțiile care au apărut după ce Andreea s-a afișat cu o verighetă și nu a negat că s-ar fi măritat. În acest moment, Horia pune cariera pe primul plan și nu mai este așa prins în relația cu Raicu. Sincer să fiu, nouă ne-a plăcut mai mult Ana, fosta lui iubită, parcă se potriveau mai bine și nu era nici diferență de vârstă așa mare între ei”, a dezvăluit un prieten de-al tenis-manului, citat de libertatea.ro.Prietenii lui Horia nu sunt singurii împotriva relației lui cu Andreea Raicu. Tatăl tenismanului, Romeo Tecău, a refuzat să comenteze în vreun fel relația pe care fiul lui o are cu Andreea Raicu, însă din declarația sa, făcută pe un ton deloc vesel, se simte că nu dorește ca alături de Horia să stea o vedetă care să-l distragă de la carieră pentru a-l duce pe la evenimente mondene. Luna viitoare, Horia ar trebui să se întoarcă din America în România, pentru a participa la botezul celei de-a doua fetițe a cuplului Catrinel Sandu - Gabriel Trifu, bunii săi prieteni, însă tatăl lui e împotriva acestui lucru. „Nu are el timp de petreceri! În aprilie are turneu la Miami, ce să caute în București?!”, a spus Romeo Tecău, pentru Libertatea.