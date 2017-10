Bat clopote de nuntă! Gabriela Cristea, cerută în căsătorie

Ştire online publicată Miercuri, 18 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

După o relație de aproape un an, Gabriela Cristea a fost cerută în căsătorie. În urmă cu doar câteva zile, în timpul unei petreceri, Tavi a cerut-o de soție pe Gabi Cristea. El a scris cu creta pe asfalt: "Te vreau lângă mine la altar". "Eu am pus întrăbarile, acum să vedem răspunsul. Ne-am jucat un pic. Gabi mi-a răspuns 'bine,hai'", a spus Tavi. "Crezi că o să moară mama ta de inimă? ", a spus Gabi. "Nu știu care dintre noi a făcut primul pas. Cred că amândoi. Am luat start-ul în același timp", a spus Gabriela despre începutul relației cu Tavi."Am remarcat la ea că este o foarte bună moderatoare și o profesionistă. Impune respect, încă nu o cunosc atât de bine și nu pot spune mai mult. Ochii m-au atras la ea. Totul între noi a venit pur și simplu", a declarat Tavi Clonda, scrie showbiz.ro.