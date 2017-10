Bârfe hollywoodiene

Ştire online publicată Luni, 25 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

l Jessica Alba și-a mobilat casa de la second-hand. Actrița are casa decorată în mare parte cu mobilă cumpărată la mâna a doua, relatează site-ul Bang Showbiz. Eroina din „Valentines Day” - care trăiește la Los Angeles alături de soțul Cash Warren și de fetița lor de 19 luni Honor Marie - a dezvăluit că adoră să caute diverse piese interesante de mobilier pe website-ul Craiglist. „Aproape 70% din mobila din casă e cumpărată de pe Craiglist! Am găsit multe lucruri: canapele, mese, lămpi. Ador ideea refolosirii mobilei și faptul că aceasta are o istorie”, a precizat Alba pentru revista „Self”. l Michael Douglas, consumator de Viagra. Actorul american a oferit indicii cum că ar fi un utilizator frecvent al medicamentului Viagra, folosit pentru tratarea disfuncțiilor erectile. Starul de la Hollywood a declarat că diferența de 25 de ani între el și soția sa Catherine Zeta-Jones (40 de ani) nu are nicio relevanță, întrucât anumite medicamente „minunate” reduc la zero această diferență atunci când vine vorba de performanțele în dormitor. „Dumnezeu să o binecuvânteze că-i plac bărbații mai în vârstă. Și din fericire, în ultimii ani au apărut câteva medicamente minunate - Viagra, Cialis - care ne pot face pe noi toți să ne simțim mai tineri”, a declarat Douglas, pentru revista AARP.