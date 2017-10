Bârfă sau nu? Madonna şi Guy Ritchie se despart?!

Bârfă sau nu? Madonna și Guy Ritchie se despart?!

Ştire online publicată Miercuri, 28 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În ciuda faptului că au apărut împreună pe covorul roșu de la Cannes, sunt pe cale să pună capăt celor șapte ani de mariaj, potrivit presei britanice care indică faptul că regizorul britanic s-ar fi săturat să stea în umbra prea celebrei sale soții. Madonna și-a prezentat la Festivalul de Film de la Cannes un documentar despre orfanii din Malawi. Însă, în timp ce cântăreața zâmbea fotografilor pe covorul roșu, soțul său abia dacă a schițat o grimasă, informează dailymail.co.uk. Surse apropiate cuplului spun că Madonna, în vârstă de 49 de ani, s-a săturat să se certe „pe orice motiv” cu Ritchie, care este cu zece ani mai tânăr decât ea. Se pare că cei doi au apărut împreună pe covorul roșu în urma unei înțelegeri între ei, de a sprijini cariera celuilalt indiferent de conflictele din sânul cuplului, relația fiind bazată în prezent mai mult pe pragmatism decât pe pasiune. Un martor la scenă a declarat: „Nu păreau a fi doi oameni care se bucură de compania celuilalt. Ea părea bolnăvicioasă și palidă, stresată, în timp ce el părea nefericit”. Vestea despre o despărțire a cuplului nu este, însă, o surpriză pentru cei care au urmărit turbulenta căsnicie a celor doi artiști. Vedetele, care s-au îndrăgostit unul de celălalt și s-au căsătorit în 2000, la un castel din Scoția, provin din lumi diferite, ea, o vedetă fost copil sălbatic transformat în divă, el - un gentleman englez, regizor de filme cu gangsteri și cu o pasiune pentru viața la țară. Madonna se plânge că deseori Ritchie o tratează cu indiferență în public, bea prea mult alcool și petrece prea puțin timp cu ea și cu cei trei copii ai lor, David Banda, copilul adoptat din Malawi, în vârstă de 2 ani, Lourdes, fiica artistei cu dansatorul Carlos Leon, în vârstă de 11 ani, și Rocco, fiul lor, în vârstă de 7 ani. Se pare că cei doi au conflicte din nenumărate motive, printre care se numără pasiunea Madonnei pentru cultul Kabbalah și decizia controversată a acesteia de a adopta, în 2006, băiețelul din Malawi. Mai recent, cântăreața ar fi fost obligată de Guy să renunțe la adoptarea unei fetițe orfane din India. În plus, în 2006, Madonna a fost asociată cu producătorul muzical Stuart Price. Ritchie și Madonna au negat însă, de fiecare dată, speculațiile privind eventualele probleme din mariajul lor. În același timp, cântăreața a recunoscut în timpul unei emisiuni la MTV că „s-a căsătorit din motive greșite”. „Soțul meu nu s-a dovedit a fi persoana pe care mi-am imaginat-o... am vrut să pun capăt la tot”, a spus Madonna. Prietenii cuplului spun că cei doi locuiesc separat de la începutul anului și chiar și-au împărțit locuința de la Londra în două pentru a se evita unul pe celălalt. Publicația „The Mail“ informează că cei doi au hotărât să se despartă civilizat. În acest sens, se pare că Madonna plănuiește să se mute la New York cu copiii, unde se va stabili pentru următorii 10 ani.