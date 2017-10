Bănuielile au fost risipite: Ricky Martin e homosexual

Ştire online publicată Miercuri, 31 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul latino-american Ricky Martin, considerat un sex simbol în întreaga lume, a mărturisit pe site-ul său oficial că este homosexual, adăugând că este mândru de acest lucru, potrivit Washington Post. Ricky Martin își începe mărturisirea spunând „Sunt mândru că sunt homosexual!”, anunțul făcut de cântăreț punând astfel capăt speculațiilor legate de opțiunile sale sexuale. Ricky Martin, cunoscut pentru melodii precum „Livin’ La Vida Loca” și „Shake Your Bon-Bon”, a fost împiedicat să-și recunoască opțiunile sexuale de succesul pe care l-a avut în urmă cu ani de zile, deoarece s-a temut că mărturisirea l-ar fi îndepărtat de admiratoarele sale. În prezent, după ani de carieră și peste 60 de milioane de albume vândute, cântărețul portorican are curajul să mărturisească că este homosexual. Martin a mai spus că a decis să dezvăluie adevărul după ce a început să lucreze la o carte de memorii, ceea ce l-a făcut să realizeze că trebuie să se elibereze și să nu mai țină secrete. Rocky Martin are în prezent 38 de ani și este tatăl a doi copii, născuți de o mamă surogat în 2008.