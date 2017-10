„Baniciu a încercat să «sape» trupa Phoenix”

Ştire online publicată Joi, 07 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Liderul formației Phoenix, Nicu Covaci, a declarat ieri, pentru NewsIn, că Mircea Baniciu a încercat „să sape” formația Phoenix și l-a înjurat ani de zile, fără vreun motiv. „Dacă aș fi trăit în Evul Mediu, l-aș fi omorât imediat. Acum n-am să-l omor. Se omoară singur. Mircea Baniciu a încercat să «sape» formația Phoenix. M-a înjurat ani de zile și eu nu i-am răspuns. Nu o să mă mânjesc cu noroi”, a declarat Nicu Covaci, după ce a fost întrebat în ce relații se află cu fostul membru al trupei. Referitor la oamenii care au trecut prin trupă, de-a lungul timpului, Nicu Covaci a declarat că aceștia „au tras cât au putut”, deoarece Phoenix înseamnă și sacrificii foarte mari. „Nu toată lumea e dispusă să facă aceste sacrificii. Când au scos limba de un cot, au spus «eu nu mai pot» și au ales să plece. Eu nu am dat pe nimeni afară”, a adăugat Covaci. În decembrie 2008, Mircea Baniciu mărturisea, într-un interviu pentru NewsIn, că s-a simțit umilit, atât pe scenă, cât și în viața personală, de fostul său coleg din Phoenix, Nicu Covaci. „Până în 1990, am acceptat condițiile lui Nicu Covaci. Acum nu le mai accept. Am fost singurul care a dus stindardul trupei Phoenix cât au lipsit ei din țară. M-am simțit umilit de Nicu Covaci, și pe scenă, și în viața personală. După «Andrii Popa» nu mi-a mai fost cântată nici o piesă. Am avut parte și de umilințe financiare. Au fost multe motive care au determinat această despărțire”, spunea atunci Baniciu. Covaci și Baniciu au fost colegi la Phoenix în perioada de glorie a trupei, când au fost lansate albumele de succes „Mugur de fluier” și „Cantafabule” - o veritabilă operă-rock, apărută în varianta de dublu album.