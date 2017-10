Bănel Nicoliţă a devenit tătic: „Am plâns două ore!“

Bănel Nicoliță a devenit tătic: „Am plâns două ore!“

Ştire online publicată Vineri, 02 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bănel Nicoliță este fericitul tătic al unei fetițe. „Am plâns două ore în continuu”, a declarat fotbalistul. Bănel și Cristina sunt împreună de câțiva ani buni, iar anul acesta au decis să devină soț și soție, dar și părinți. Zis și făcut!La doar două luni de când s-au cununat civil, cei doi îndrăgostiți au devenit pentru prima oară părinți. Soția fotbalistului a născut ieri, 7 august, cu o lună mai devreme decât era preconizat, o fetiță care a primit nota 10.„Este cea mai fericită zi din viața mea, am plâns două ore în continuu și nu am cuvinte să spun ce simt în aceste momente. Încă nu realizez, trăiesc un vis, în sfârșit sunt tătic. Dumnezeu mi-a dat cel mai frumos dar. Din păcate acum sunt departe, în cantonament, și nu am putut asista la naștere, nu mi-am văzut fetița, dar abia aștept s-o țin în brațe, s-o pup. Credeți-mă că am un gol imens în stomac, îmi vine să urlu de fericire”, a declarat Bănel Nicoliță pentru WOWbiz.ro.Micuța se va numi Amalia Ioana și va fi botezată la sfârșitul acestui an, atunci când va avea loc și nunta religioasă, scrie showbiz.ro.