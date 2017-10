Bancul zilei

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Bulă crește într-un oraș mic, apoi se mută la București pentru a urma facultatea de drept. Ajuns avocat, decide să se întoarcă în orașul natal pentru a-și deschide un birou de avocatură, însă la început afacerile îi merg cam greu. Vrând să pară un avocat renumit, când intră primul client în birou, Bulă ridică receptorul telefonului și începe, făcându-i omului semn că poate intra: - NU! În nici un caz! Să le spui la toți idioții ăia că nu mă voi opri până nu primesc un miliard despăgubire. Da! La tribunal am ședință mâine! Spune-i procurorului general că nu am timp să mă întâlnesc cu el decât săptămâna viitoare. După ce pune receptorul înapoi în telefon se întoarce către vizitator. - Îmi pare rău că v-am făcut să așteptați. Sunt foarte ocupat, cu ce va pot ajuta? - Sunt de la Romtelecom. Am venit să vă instalez telefonul.