Bahmuţeanu: „Nu sunt Hopa Mitică să fac ce spune Prigoană“

Bahmuțeanu: „Nu sunt Hopa Mitică să fac ce spune Prigoană“

Ştire online publicată Miercuri, 27 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Adriana Bahmuțeanu nu pare dispusă să îi mai acorde o șansă lui Silviu Prigoană. „Nu sunt jucăria de pluș a lui Silviu Prigoană, asta nu a înțeles până acum fostul meu soț. Nu sunt Hopa Mitică să fac ce spune Prigoană și când vrea el. Eu nu mai am încredere în ce spune el”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.„M-a durut când am văzut pozele cu Adriana și cu acel bărbat. Regret tot ce s-a întâmplat între mine și Adriana. Eu nu sunt certat cu Adriana, eu nu am scos-o din casă. Ea a plecat, nu am dat-o eu afară. Ea poate să se întoarcă oricând. Să nu uite că o iubesc, asta i-aș transmite. E sfâșietor, nu știu unde am greșit. A plecat subit de acasă. Să vină acasă cu copiii, că o iubesc”, a fost declarația plină de romantism a lui Prigoană. Mai mult, noul iubit al Adrianei îi dă acesteia timp de gândire.„A fost hotărârea lui să plece. Deocamdată s-a mutat la sora lui. Mi-a spus că nu vrea să stea cu mine în aceste zile, deoarece nu vrea să mă influențeze în nici un fel. «Vezi ce faci, te las să te gândești. Ai copii cu el și trebuie să iei o decizie singură, să ai mintea limpede», mi-a spus Mihai. El este un bărbat sensibil, nu este obișnuit cu presă și nici cu toată nebunia asta. Iar eu am nevoie de liniște”, a declarat Adriana Bahmuțeanu despre Mihai, noul iubit.