Bahmu spune că Prigoană a înşelat-o şi când erau căsătoriţi

Bahmu spune că Prigoană a înșelat-o și când erau căsătoriți

Ştire online publicată Joi, 04 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Silviu Prigoană s-a afișat recent în compania unei roșcate de profesie medic. Deși păreau un cuplu la început de drum, Adriana Bahmuțeanu, fosta lui soție, face o declarație-șoc: Prigoană ar fi avut o relație cu roșcata încă din timpul căsniciei cu ea. Afirmația vine la o zi după ce vedeta și Prigoană au avut o nouă întâlnire la ceas de seară, la vila milionarului. Ramona a apărut în peisaj la scurt timp după ce Adriana Bahmuțeanu a declarat că nu mai vrea să se întoarcă la Silviu Prigoană, ci să-și continue viața alături de Mihai. La o lună de când milionarul s-a afișat în public cu Ramona, Adriana Bahmuțeanu face, însă, o afirmație surprinzătoare. Vedeta își acuză fostul soț că ar fi înșelat-o cu cea care acum îi este milionarului iubită oficială. „Silviu Prigoană avea o relație cu această femeie încă de când eram căsătoriți. Vorbea des la telefon cu o femeie căreia îi spunea doamna doctor. Acum înțeleg de care doamnă doctor era vorba”, n-a spus Adriana Bahmuțeanu. „Rivala” lui Bahmu, Ramona Cadar, a fost căsătorită și are o fetiță de un an și trei luni. Surse din preajma acesteia susțin că mariajul doctoriței a durat doar un an. Ba mai mult, ea ar fi pierdut custodia fetiței sale, Ioana, care este crescută de bunicii din partea tatălui său. Astfel, mama ei o vede doar de două ori pe lună, conform programului de vizită stabilit de instanță.