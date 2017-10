Bahmu, la un pas de leşin când a dat cu ochii de Prigoană

Bahmu, la un pas de leșin când a dat cu ochii de Prigoană

Vineri, 23 Noiembrie 2012

Întâlnire de gradul zero la Judecătoria sectorului 3. Adriana Bahmuțeanu a dat nas în nas cu soțul ei, Silviu Prigoană, la înfățișarea pe care au avut-o în procesul de divorț. A fost pentru prima dată când soții Prigoană s-au revăzut după trei luni și jumătate în care au rupt orice legătură, vedeta Antenei 2 părăsind domiciliul conjugal.Silviu Prigoană a afișat la judecă-torie un nou look. Milionarul și-a dat jos barba. În timp ce afaceristul a lăsat impresia că este relaxat, Adriana Bahmuțeanu s-a pierdut când a aflat că își va reîntâlni soțul după trei luni și jumătate în care acesta nu i-a mai dat nici un semn.„Mi-a fost frică să nu fac atac de panică. Când am auzit că a venit, mi s-a făcut rău. M-am speriat. Era să leșin. De ce? Nu știu. Probabil pentru că nu îmi vine să cred ce mi se întâmplă”, a spus Adriana Bahmuțeanu.Silviu Prigoană și-a ignorat cu de-săvârșire soția și nici nu i-a răspuns la salut. În timpul celor cinci ore cât au stat în sala de judecată, cei doi soți și-au intersectat privirile doar de două ori. Judecătoarea a încercat să-i împace pe soții Prigoană, dar deputatul a rămas ferm pe poziție.„Ar fi bine, totuși, să vă împăcați, să nu mai râdem pe aici prin tribunal”, le-ar fi sugerat judecătoarea soților Prigoană.„Eu vreau să divorțez”, a spus afaceristul, spunând că unul dintre motivele divorțului ar fi declarațiile pe care soția lui le-a dat presei.La proces, Prigoană a adus trei martori, dar instanța a acceptat nu-mai unul, respectiv pe bona copiilor. La rândul ei, Adriana o va avea ca martor pe mama ei, care are grijă de micuții Eduard și Maximus. Soții Prigoană vor avea următoarea înfățișare în procesul de divorț pe 23 ianuarie 2013.