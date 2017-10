Badea a scăpat! Carmen Brumă: „Niciodată nu m-am visat mireasă, iar nunta mi se pare un eveniment chinuitor”

Ştire online publicată Miercuri, 29 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pe Carmen Brumă nu o atrage gândul că va fi mireasă. "Sunt atipică. Niciodată nu m-am visat mireasa, iar nunta, in sine, asa cum este la noi, mi se pare un eveniment chinuitor, daca esti in postura de mire sau mireasa. Să zicem ca ai minimum 100 de invitati, da? Cum e ca 100 de oameni sa te pupe de patru-cinci ori în aceeași zi! Minimum 100 de oameni! Ca invitat la o nuntă, ești într-o postură foarte confortabilă, pentru că toată lumea e acolo ca să te facă să te simți bine, și e ilogic, pentru ca nu ești tu personajul principal", a povestit iubita lui Mircea Badea în Tango.Aceasta a adăugat: „Nicodată nu m-am gândit la mine îmbracată într-o rochie de mireasa, nu am imaginea asta in minte, nu m-a preocupat”.În ceea ce privește relația cu Mircea Badea, Carmen a spus: „Eu protejez lucrurile la care țin, iar protecție, în acest caz, înseamnă să nu vorbesc. Am un lucru la care țin și îl protejez nevorbind public despre el. E foarte simplu. Pe lângă asta, n-am reușit niciodată să identific beneficiile pe care mi le-ar aduce o altfel de atitudine decât cea pe care o am. Și atunci... despre ce vorbim?”