Badea a înşelat-o pe Carmen Brumă cu Oana Zăvoranu! 

Badea a înșelat-o pe Carmen Brumă cu Oana Zăvoranu!

Ştire online publicată Marţi, 04 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Oana Zăvoranu a pornit un atac fără precedent la adresa lui Mircea Badea. După ce bruneta a dezvăluit la CanCan că s-a iubit cu vedeta de la Antena 3 în urmă cu câțiva ani, el a negat și a dat de înțeles că totul este o fabulație.Zăvo nu a suportat această „aroganță” și l-a atacat fără niciun menajament pe Badea. Ea a dat de înțeles că Mircea a înșelat-o pe Carmen Brumă cu ea.Oana Zăvoranu îl numește pe fostul ei iubit „găină speriată”, „clovn”, „saltimbancul mahalgiu”, „mârlan mincinos”, iar despre Carmen Brumă spune că este un „fotomodel wannabe”.„Surprinzător, acum puțin timp am avut parte de o reacție de găină speriată din partea unui «ciumpalac» care culmea, se dă mare mascul, și care însă nu a fost în stare să își asume o chestiune din trecut. Ups, am uitat că el în perioada aceea avea o «mirifică și perfecată poveste de dragoste» cu o așa-zisă fătucă care se chinuie din greu și ne este prezentată până la intoxicare pentru a ne povesti ce perfectă e, ce mirific și unic arată și mai ales, cât de mult se iubesc ei de 12 ani. Ce fraieri vă cred aștia pe voi, cititorii! Mergând mai departe am priceput că dacă «topmodela wanna be» ar fi aflat că, în timp ce ea știa că ei se iubesc de crapă, el călca strâmb (eu eram liberă la acea vreme, sâc). Așa că s-a gândit ciumpalacul că cel mai indicat ar fi să nege orice implicare cu mine, pentru că, nu-i așa, o duduiță ca mine, «neapărută prin presă sau tv» ar găsi un moment prielnic să spună că a avut o «poveste de dragoste» cu el”, a scris Oana pe o rețea de socializare.Zăvo așteaptă ca Mircea Badea să reacționeze imediat, însă îl sfătuiește să ia calmante înainte.