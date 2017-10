B’estfest a fost anulat. Nu şi concertul Faithless

B’estfest a fost anulat. Nu și concertul Faithless

Ştire online publicată Marţi, 02 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ediția din 2010 a festivalului B’estfest a fost anulată, concertul de la București al trupei Faithless, anunțat anterior, urmând să aibă loc pe 16 iulie, informează organizatorii, Emagic. „B’estfest a crescut an de an și un eveniment de această talie necesită costuri enorme, care, într-o piață afectată de restrângerea bugetelor de marketing și advertising, nu pot fi susținute exclusiv din vânzarea de bilete. Am obișnuit publicul cu o anumită noțiune a ceea ce înseamnă un festival non-liniar de minim trei zile, cu mai multe scene, peste 30 de artiști și diferite alte atracții. Anul acesta, conceptul de B’estfest nu ar putea avea loc în aceleași condiții, prin urmare am preferat să amânăm cea de-a patra ediție, așa cum, de altfel, festivaluri internaționale, precum Glastonbury, Leeds/Reading, Pukkelpop sau Melt! au făcut de-a lungul timpului”, a declarat Laura Coroianu, CEO Emagic. Show-ul deja anunțat al trupei Faithless nu va fi anulat, urmând să se desfășoare pe 16 iulie, sub un alt concept. Mai multe detalii despre locul de desfășurare a concertului și bilete urmează să fie făcute publice în perioada următoare. Anul trecut, B’estfest a avut un line up ce a cuprins artiști precum The Killers, White Lies, Patrice, Moby, Motorhead, Polarkreis 18, Ayo, Orbital, Franz Ferdinand, Gabriela Cilmi, Santana, The Charlatans, The Ting Tings, Manowar și alții.