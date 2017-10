Avril Lavigne s-a despărţit de soţul ei

Avril Lavigne s-a despărțit de soțul ei

Ştire online publicată Luni, 21 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața canadiană Avril Lavigne a confirmat despărțirea de soțul ei, Deryck Whibley, solistul trupei Sum 41, informează accesshollywood.com. Cântăreața a postat această informație pe site-ul ei personal, joi după-amiază, confirmând astfel speculațiile apărute în presa internațională despre iminenta despărțire a cuplului. „Deryck și cu mine am fost împreună timp de șase ani și jumătate. Am fost prieteni de când eu aveam 17 ani, am devenit iubiți când aveam 19 ani și ne-am căsătorit când aveam 21 de ani. Sunt recunoscătoare pentru toți acești ani petrecuți împreună și mă simt binecuvântată pentru că am rămas prieteni în continuare. Îl admir pe Deryck și îl respect foarte mult. Este cea mai extraordinară persoană pe care o cunosc și îl iubesc din tot sufletul, a declarat cântăreața canadiană. „Deryck și cu mine ne vom despărți și vom merge înainte într-o notă optimistă. Le mulțumesc familiei, prietenilor și fanilor pentru sprijinul lor”, a adăugat ea.