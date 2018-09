Avril Lavigne, declarații cutremurătoare despre lupta cu boala Lyme: „Mi-am acceptat moartea”

Cântăreața Avril Lavigne a vorbit deschis despre boala care putea să o omoare și care a ținut-o departe de camere de luat vederi timp de trei ani de zile. Toate mărturisirile au fost făcute către fanii ei într-o scrisoare deschisă.Vedeta muzicii po-rock, în vârstă de 33 de ani, susține că a „acceptat moartea” după ce a fost diagnosticată boala Lyme, care i-a făcut corpul „să nu mai funcționeze”.Lavigne a fost diagnosticată cu boala în aprilie 2015, scrie The Sun.„Cinci ani au trecut de când am lansat ultimul meu album. Am petrecut ultimii ani acasă, luptându-mă cu boala Lyme. Aceia au fost cei mai grei ani din viața mea, în timp ce duceam o bătălie fizică și psihică. (…) Am acceptat moartea în timp ce simțeam că trupul meu începea să nu mai funcționeze”, a spus artista.În 2015, cântăreața a divorțat de Chad Kroeger, solistul trupei Nickelback.