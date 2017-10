„Avatar” a detronat „Titanicul“

Marţi, 26 Ianuarie 2010

Spectaculosul thriller SF 3D „Avatar”, regizat de James Cameron, a devenit filmul cu cele mai mari încasări din afara Americii de Nord, detronând pelicula „Titanic”, care a stat 13 ani pe prima poziție, au anunțat reprezentanții distribuitorului 20th Century Fox. Potrivit aceluiași comunicat, „Avatar” se află pe traiectoria potrivită pentru a depăși în foarte scurt timp și recordurile de încasări stabilite de „Titanic” atât în America de Nord, cât și pe plan mondial. Potrivit News Corporation, „Avatar” a vândut bilete în valoare de 1,836 de miliarde de dolari pe plan mondial în cele șase săptămâni de la lansare, urmând să doboare peste cel mult o zi sau două recordul de 1,842 miliarde de dolari reușit de „Titanic” între anii 1997 - 1998. În ceea ce privește box office-ul din afara Americii de Nord, „Avatar” a ajuns la 1,283 miliarde de dolari, depășind recordul de 1,242 de miliarde de dolari care aparține aceluiași „Titanic”. În America de Nord, însă, „Avatar” va mai avea nevoie de cel puțin două săptămâni pentru a detrona filmul „Titanic”, care a avut încasări de 600,7 milioane de dolari. Plătitorii de bilete din Statele Unite ale Americii și Canada au scos din buzunare 552,79 de milioane de dolari pentru a vedea „Avatar”, filmul care a ajuns pe locul al doilea în topul încasărilor totale din America de Nord, devansând „Cavalerul negru/ The Dark Knight” (2008), care a avut încasări de 533,3 milioane de dolari. Aceste date nu țin cont de indicele de inflație, iar încasările pentru „Avatar” au beneficiat de un stimulent suplimentar din partea tarifelor de categoria Premium, pentru proiecțiile 3D. IMAX Corp. a declarat că pentru „Avatar” a vândut bilete în valoare de 134 de milioane de dolari pe plan mondial. Filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile în America de Nord - luând în considerare indicele inflației - rămâne în continuare „Pe aripile vântului/ Gone with the Wind”, lansat în anul 1939, care a vândut bilete în valoare de 1,5 miliarde de dolari în SUA și Canada, potrivit boxofficemojo.com. În acest clasament, „Avatar” se află pe poziția a 26-a. La sfârșitul săptămânii trecute, „Avatar” a obținut încasări de 36 de milioane de dolari în America de Nord și de 107 milioane de dolari peste Ocean, fiind proiectat în 111 țări. Acest film s-a situat în fruntea clasamentului încasărilor în cel puțin 29 de țări, impunându-se în Franța (123 de milioane de dolari), China (102 milioane de dolari), Germania (96 de milioane de dolari), Rusia (95 de milioane de dolari) și Marea Britanie (93 de milioane de dolari). Lungmetrajul SF 3D „Avatar”, care a costat peste 500 de milioane de dolari - 300 de milioane de dolari pentru producție și 200 de milioane de dolari pentru marketing -, a câștigat, recent, două premii Globul de Aur, la categoriile „cel mai bun film” și „cel mai bun regizor”, și este considerat unul dintre marii favoriți la premiile Oscar.