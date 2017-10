„Avatar“ a depăşit 1 miliard din încasări

Deloc surprinzător!

„Avatar“ a depășit 1 miliard din încasări

Ştire online publicată Marţi, 05 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Povestea science-fiction dusă la proporții epice în filmul „Avatar“ de regizorul James Cameron continuă să domine boxoffice-ul nord-american, reușind să se mențină în continuare pe primul loc cu încasări de 68,3 milioane de dolari, fiind în același timp și cel de-al cincilea film din istorie care a reușit să depășească borna de 1 miliard de dolari din încasări totale, atât pe continentul nord-american cât și în restul lumii, informează luni Associated Press. Pe primul loc în boxoffice pentru ce-a de-a treia săptămână consecutiv, filmul studiourilor 20th Century Fox a reușit să obțină 352,1 milioane de dolari din încasări în SUA și Canada după doar 17 zile de la lansare. La această sumă se adaugă încasările internaționale de 670 milioane de dolari. „Avatar“ este primul film realizat de James Cameron din 1997, după „Titanic“, blockbuster ce a obținut încasări totale de 1,8 miliarde de dolari. „Avatar“ a intrat astfel pe lista scurtă a filmelor ce au obținut încasări de peste 1 miliard de dolari, alături de „Titanic“, „The Lord of the Rings: The Return of the King“ (1,13 miliarde), „Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest“(1,06 miliarde) și „The Dark Knight“ (1 miliard de dolari), conform site-ului Hollywood.com. Pe locul doi în topul încasărilor de săptămâna trecută este filmul „Sherlock Holmes“ cu 38,4 milioane de dolari. Producția studiourilor Warner Bros., cu Robert Downey Jr. și Jude Law în rolurile principale, a obținut încasări de 140,7 milioane de dolari în SUA și Canada după 10 zile de la lansare. Pe locul trei s-a plasat producția studiourilor 20th Century Fox, „Alvin and the Chipmunks: The Squeak-quel“, cu încasări de 36,6 milioane. În cele 10 zile de la lansare acest film a obținut încasări de 157,3 milioane de dolari în SUA și Canada. Filmele „It’s Complicated“ și „The Blind Side“ completează top 5 al boxoffice-ului nord-american de la sfârșitul săptămânii trecute, cu încasări de 18,7 milioane și respectiv 12,7 milioane de dolari. În schimb, a „picat“ testul anti-fumat Distincție onorifică depreciativă oferită pentru ipostazierea perso-najelor ca fumători, informează „The New York Times“. Stanton Glantz, directorul Centrului pentru controlul consumului de tutun din cadrul Universității California, a anunțat că va iniția în cadrul proiectului „Smoke Free Movies“, campanie informală care va semnaliza mesajul pro-fumat al thriller-ului science fiction. „O scenă în care personajul este ipostaziat fumând este ca și cum cineva pune plutoniu în rezervorul de apă“, a spus Glantz făcând referire la scena în care cercetătoarea interpretată de actrița Sigourney Weaver savurează o țigară în timp ce lucrează la proiectul de salvare a Pandorei. Într-o scrisoare de răspuns la aceste acuzații, regizorul James Cameron a declarat că nu a intenționat ca personajul Grace Augustine, interpretat de Weaver, să fie un model aspirațional pentru adolescenți.