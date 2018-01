Autorităţile au anunţat cauza morţii cântăreţei Dolores O' Riordan

Autoritățile au anunțat cauza morții cântăreței Dolores O' Riordan

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Dolores O’Riordan a fost găsită, luni, 15 ianuarie, fără suflare în camera ei de la hotelul Hilton Park Lane, din Londra, de femeia de serviciu, la ora 9.05 dimineața.Menajera a crezut că nu mai este nimeni în cameră și a folosit cardul de acces pentru a face curățenie, informează The Mirror. Aceasta a povestit că a găsit-o pe Dolores O’Riordan (46 de ani) fără suflare pe podeaua din baie.După câteva zile de la dispariția vocalistei trupei The Cranberries, autoritățile britanice au dezvăluit motivul care a dus la moartea acesteia.Potrivit unui comunicat oficial Dolores O' Riordan a murit din cauza unei supradoze de Fentanil, varianta finală fiind de-acum clară: sinucidere.Fentanilul este o substanță produsă pe cale sintetică din grupa analgezicelor opioide, folosit ca anestezic, narcotic și la tratamentul durerilor cronice, fiind eliberat doar pe rețete speciale pentru substanțe narcotice.Este un analgezic opioid puternic cu instalare rapidă a efectului și durată scurtă de acțiune. La o doză de 100 mcg (2 ml), efectul analgezic este aproximativ echivalent cu 10 mg de morfină sau 75 mg de petidină.Din surse demne de încredere, foarte apropiate lui Dolores, s-a aflat că aceasta ar fi suferit de o depresie extrem de puternică. În 2013 ea a avut o Încercare de sinucidere. În plus, în ultima vreme o chinuia și o durere cumplită de spate, aproape fără încetare.În trecut, Dolores a suferit de anorexie și a fost diagnosticată cu probleme psihice bipolare. Mai rău, într-un interviu recent ea a recunoscut că a încercat de mai multe ori să ia o supradoză de droguri.Ea a fost măritată până în 2014 cu Don Burton (55 de ani) și aveau trei copii: Taylor, 20 de ani; Molly, 16 ani și Dakota 12 ani. A strâns în cei aproape 20 de ani de carieră o avere de 13 milioane de dolari.