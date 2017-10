Autobiografia lui Keith Richards ar putea destrăma trupa Rolling Stones

Autobiografia lui Keith Richards, în care chitaristul oferă detalii despre viața amo-roasă, consumul de droguri și infidelitățile lui Mick Jagger, ar putea duce la destrămarea trupei Rolling Stones, potrivit săptămânalului britanic News of the World. Chitaristul povestește în autobiografia „Life” despre viața „sălbatică” pe care o duce solistul Rolling Stones. Apropiați ai lui Richards au declarat pentru publicația britanică faptul că prima variantă a cărții conținea detalii care puteau pune capăt colaborării între chitarist și Mick Jagger. Aceleași surse spun că manage-mentul trupei i-ar fi cerut deja lui Richards să scoa-tă anumite pasaje din carte, însă acesta ar fi hotărât să nu renunțe la versiunea sa. Apropiații trupei se tem că versiunea finală a cărții, care va fi publicată în octombrie, ar putea distruge trupa, mai ales că Richards și Jagger au mai avut probleme - în anii ’80 au petrecut trei ani fără să-și vorbească, după o ceartă. Potrivit surselor citate de publicația britanică, Richards și-a exprimat în carte frustrările pe care le-a simțit de-a lungul anilor din cauza lui Mick Jagger. Keith Richards, căsătorit din 1979, a dezaprobat întotdeauna stilul de viață haotic al solistului Rolling Stones. Jagger are șapte copii cu patru femei și a avut aventuri cu zeci de vedete, printre care Angelina Jolie și Carla Bruni. Keith Richards a petrecut trei ani scriindu-și biografia, după ce a semnat un contract în valoare de 3,6 milioane de lire cu editura Weidenfeld & Nicolson.