Au fost decernate premiile „Tony“

Ştire online publicată Marţi, 15 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Musicalurile „Memphis” și „Red” au fost recompensate cu cele mai prestigioase distincții din teatrul american, în cadrul Galei Premiilor Tony, care a avut loc duminică, la New York. Potrivit Reuters, spectacolul „Memphis”, inspirat din viața DJ-ului Dewey Phillips, a fost desemnat învingător la categoria „cel mai bun musical”. De asemenea, spectacolul „Red”, o producție în care actorul britanic Alfred Molina are o evoluție convingătoare în rolul artistului Mark Rothko, a primit șase trofee, impunându-se și la categoriile „cea mai bună piesă de teatru” și „cea mai bună regie”. Însă Denzel Washington, un adevărat star la Hollywood, l-a învins pe Molina în cursa pentru trofeul categoriei „cel mai bun actor”, grație rolului din piesa „Fences”, de August Wilson. Viola Davis s-a impus la categoria „cea mai bună actriță”, pentru partitura din aceeași piesă – „Fences” -, cea a soției personajului interpretat de Denzel Washington. Spectacolul „La Cage aux Folles” a fost desemnat „cea mai bună reluare a unui musical”, iar actorul britanic Douglas Hodge a fost recompensat cu trofeul categoriei „cel mai bun actor într-un musical”. Catherine Zeta-Jones a triumfat la categoria „cea mai bună actriță într-un musical”, pentru rolul ei de debut pe Broadway în spectacolul „A Little Night Music”. Scarlett Johansson a primit un premiu Tony pentru rolul său din piesa „A View from the Bridge”, de Arthur Miller. Gala premiilor Tony a fost prezentată de actorul Sean Hayes, iar trupa Green Day a susținut un recital, interpretând câteva piese de pe albumul ei, „American Idiot”.