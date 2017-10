"Aseară am rămas la el acasă, iar mâine va rămâne el la mine"

Ştire online publicată Luni, 12 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Mantea nu știe cum se va termina relația pe care o are cu tatăl copilului ei. Frumoasa brunetă a mărturisit că are o relație ieșită din comun cu boxerul Cristi Mitrea și că rămâne nopțile la el."Nu știu ce va fi! Eu nu vreau ca copilul să vadă discuții aprinse între mama și tata. Este o relație atipică, între noi. De exemplu, aseară am rămas la el acasă, iar mâine va rămâne el la mine și tot așa.", a declarat Mantea, duminică, în emisiunea "Star Matinal de weekend", de la Antena Stars, scrie spynews.ro.