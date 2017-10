Şase sfaturi despre cum să-ţi impulsionezi viaţa sexuală

Șase sfaturi despre cum să-ți impulsionezi viața sexuală

Ştire online publicată Miercuri, 23 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Iata cateva sfaturi despre cum sa-ti impulsionezi viata sexuala si sa o faci mai incitanta. 1. Nu uita de nevoile tale in pat Pentru pentru a-ti stimula viata sexuala trebuie sa stii ce iti place si te excita in pat. Cu totii stim probabil asta pana la un anumit punct, dar daca tu si partenerul tau folositi aceeasi practica sexuala zi de zi, este timpul sa introduceti cateva condimente in rutina voastra sexuala. Incearca sa gasesti ceva nou, de care sa va bucurati amandoi. Sau poti sa experimentezi pe cont propriu. Daca ai impresia ca partenerul nu iti satisface pe deplin nevoile, incearca sa vorbesti cu el/ea despre asta. 2. Rasfata-ti partenerul in fiecare zi In ciuda vietilor voastre ocupate, nu uitati sa va alintati reciproc. Dat fiind faptul ca femeile au de obicei o anumita dificultate in a se bucura de sex fara atingeri blande si imbratisari iubitoare, lipsa de intimitate zilnica poate cauza probleme serioase in viata sexuala. Un studiu efectuat in Carolina de Nord a aratat ca imbratisarile frecvente si saruturile elibereaza hormoni ce au efecte pozitive asupra bunastarii tale si stabilesc o legatura foarte intima intre tine si partenerul tau. Deci, este suficient sa va tineti de mana in timp ce va uitati la televizor, sa va sarutati cand va intoarceti de la serviciu, sa va faceti masaje ale gatului sau umerilor sau sa adormiti unul in bratele celuilalt. 3. Nu te gandi la probleme in timp ce faceti sex Femeile au tendinta de a se gandi la problemele lor mai des decat barbatii. Expertii spun ca femeile sunt dezactivate din cauza gandirii mai mult decat barbatii, si ca nivelul lor de excitare poate scadea dramatic intr-o clipa, spre deosebire de barbati. Acest lucru inseamna ca gandul la vasele nespalate poate cu usurinta sa ruineze starea de spirit sexuala intr-o secunda. Daca vrei sa-ti stimulezi viata sexuala, cu siguranta nu ar trebui sa te gandesti la alte lucruri in timp ce faceti sex. Deci, fa o lista cu lucrurile pe care le ai de facut. Daca esti ingrijorata in special cu privire la unul dintre ele, discuta cu partenerul tau despre acest lucru si fa-l sa inteleaga de ce nu ai starea de spirit pentru sex in acel moment. Partenerul te poate chiar ajuta astfel incat sa va puteti relaxa la sfarsitul zilei si sa-ti concentrezi gandurile numai pe placerea ta in pat. Citeste mai departe...