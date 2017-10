Şase semne clare că a avut orgasm

Șase semne clare că a avut orgasm

Ştire online publicată Miercuri, 06 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Ooh, aah, da, iubitule, sunt fierbinte și tocmai am orgasmul vieții mele”. Dacă ai auzit genul ăsta de exprimare din partea unei femei, e clar. Te-a mințit!Aproape un sfert dintre femei mimează orgasmul, susțin specialiștii germani, citați de cotidianul „Bild”.Recurg la acest gest tocmai pentru a nu-și jigni partenerul care, mai mereu, se consideră un amant desăvârșit. Există însă indicii clare după care-ți poți da seama dacă ea este sau nu satisfăcută de performanțele tale. Un studiu publicat recent în „Archives of Sexual Behavior”, care a cuprins 71 de femei cu vârste cuprinse între 18-48 de ani, a confirmat că femeile țipă și gem pentru a-și convinge partenerul că se simt grozav în pat.„Nici când au sau când urmează să aibă orgasm, femeile nu țipă, ci sunt mai degrabă tăcute”, spune cercetătorul Gayle Brewer, de la University of Central Lancashire, coautorul studiului. Iată ce trebuie să urmărești când ești cu ea în așternuturi.1. Când au orgasm, femeile nu urlă, ci par mai degrabă că și-au pierdut vocea.2. Inima le bate mai tare, iar pulsul crește. Dacă respirația nu suferă modificări, orgasmul e fals.3. Dacă obrajii nu i se înroșesc în momentul orgasmului, este clar că a blufat.4. Penisul simte primul când femeia a ajuns la punctul culminant. Vaginul îl „sugrumă”.5. Când rostește propoziții, nu are cum să aibă orgasm. Creierul nu îi permite acest lucru.6. Fața femeii se schimbă și nu poate fi controlată. Dacă arată ca o divă porno excitată, a mimat. Dacă are o față nostimă, de prostuță, este sinceră.