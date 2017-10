Şase lucruri îndrăzneţe de încercat în dormitor

Șase lucruri îndrăznețe de încercat în dormitor

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Indiferent daca esti o experta in ale sexului sau o incepatoare, daca preferi spontaneitatea sau romantismul in pat, intotdeauna mai exista lucruri pe care le poti prinde din zbor! Provocarea simturilor Ce faci atunci cand ai nevoie de putina variatie si nu iti surade nici ideea de a face lucruri extrem de indraznete si nici de a te contorsiona in unele dintre pozitiile mai complicate din Kamasutra? Recurgi la cele mai simple lucruri si care, intamplator, sunt si cele mai accesibile! Ai putea sa-ti legi iubitul la ochi (sau sa te lasi legata, la randul tau), pentru a va mari excitatia. De ce succesul e aproape garantat? Specialistii sustin ca in acest caz celelalte simturi se ascund, facand loc si imaginatiei si fanteziilor. Nu uita sa ai grija ca totul sa se petreaca in pat sau intr-un alt loc pe care amandoi il cunoasteti foarte bine, pentru a va folosi de diferite puncte de reper. Frau liber fanteziilor? In topul celor mai populare fantezii feminine se afla sexul cu un alt barbat (de obicei actorul sau cantaretul preferat), partidele de sex cu alte doua persoane (menaj a trois), jocurile de dominare, sexul cu o alta femeie si...fanteziile cu propriul partener. Expertii sustin ca nu trebuie sa ni se para nimic ciudat si ca ar trebui sa intelegem faptul ca fanteziile sunt firesti, dar ca nu toate sunt puse in practica. Citeste mai multe despre fanteziile erotice aici! Cum va pigmenteaza un joc sexual viata? Micile jocuri sexuale sunt considerate unele dintre cele mai la indemana lucruri pe care un cuplu le poate face pentru viata sa erotica. Va puteti distra jucand diferite jocuri de societate, va puteti pigmenta viata de cuplu folosind anumite jucarii sexuale sau puteti, pur si simplu, sa va legati partenerul. Cum faceti asta? Puteti folosi o esarfa, o cravata sau chiar catuse de la magazinele erotice. De ce o sa va placa? Pentru ca excitarea persoanei legate va creste pentru ca nu va putea raspunde mangaierilor partenerului. Citeste mai departe