Aşa arată Nicole Scherzinger după duş!

Așa arată Nicole Scherzinger după duș!

Ştire online publicată Miercuri, 25 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Superba Nicole Scherzinger si-a postat pe Twitter o poza cu ea, imediat dupa ce a iesit din dus. Cum ti se pare?Nicole Scherzinger (33), fosta solista a trupei Pussycat Dolls, ne-a obisnuit cu aspectul ei de femeie fatala, look-ul impecabil si trupul perfect ajutand-o sa cucereasca inimile a milioane de barbati, dar si a femeilor care vad in ea un exemplu de urmat. Insa in urma cu o zi, bruneta a dorit sa le inchida gura tuturor celor care acuza ca artistii arata bine doar cu ajutorul photoshop-ului si a unei armate de stilisti, astfel ca a postat pe Twitter o poza cu ea nemachiata, proaspat iesita de la dus.Cum arata Nicole Scherzinger fara pic de machiaj? Nu vrem sa fim rautaciosi, dar culoarea maslinie o ajuta sa nu se incadreze in tiparul femeii care te-ar speria dimineata cand te-ai trezi langa ea.