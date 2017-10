Arturo Sandoval, pentru prima dată în România

Ştire online publicată Luni, 27 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Celebrul interpret de jazz cubanez, Arturo Sandoval, un nume de referință al jazzului mondial, va fi prezent la cea de-a 39-a ediție a festivalului internațional de la Sibiu, care se va desfășura în perioada 11-17 mai. Arturo Sandoval este un celebru trompetist și pianist al jazzului cubanez, fiind influențat, ca stil muzical de celebrii jazzmani Charlie Parker, Clifford Brown, și Dizzy Gillespie. Viața lui Sandoval a fost subiectul unui film din 2000 care s-a numit „For Love or Country: The Arturo Sandoval Story” în care marele trompetist a fost interpretat de cunoscutul actor Andy Garcia. El va suține un concert în ultima zi a festivalului de la Sibiu. La ediția de anul acesta vor mai fi prezenți: Teodora Enache, Florin Răducanu și Ioan Gyuri Pascu & The Blue Workers. Printre formațiile străine se numără și două quartete: Radio String Quartet Viena, un quartet de coarde impresionant care aduce un tribut celebrei Mahavishnu Orchestra fondată de John McLaughlin la începutul anilor ’70 și Omar Sosa Quartet care îmbina, într-un mod inedit, elemente folclorice africane si sud-americane. Festivalul oferă, timp de șapte zile, concerte de muzica de jazz și combinații ale acestui gen muzical cu alte genuri precum: folclor, blues, rock, R&B, salsa, hip-hop etc. Sibiu Jazz Festival este cel mai important eveniment de acest gen din România și unul dintre cele mai apreciate festivaluri de jazz din sud-estul Europei. Este singurul festival de jazz din țară membru în rețeaua Europe Jazz Network, după cum spun organizatorii.