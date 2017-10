TeleComanda

Arnold is back… după cum a promis

Duminică, 30 septembrie, la ora 20:20, ProCinema difuzează… (nu pot să nu zâmbesc, știind că de o lună zic același lucru) „Batman și Robin". Oricum, filmul nu merită nici măcar un cuvânt în plus, având în vedere faptul că este cel mai prost din serie (George Clooney e Batman, Arnold nu are față de om rău - q.e.d.). Însă, oricât de slab ar fi cel de-al patrulea film din seria cu Omul Liliac, nu poate concura nici măcar în visul de celuloid cu „Domnul și Doamna Smith" (Duminică, 20:30, Antena 1). Și asta pentru că Brad Pitt și Angelina Jolie sunt un cuplu și în viața reală, care înfiază copii, donează bani pentru lupta împotriva bacteriilor dintr-o anume casă, dintr-un anume oraș din Africa și merg în misiuni umanitare, ștergând astfel orice credibilitate a personajelor din film. Nu mai îți poți închipui că Brad Pitt e super agent secret, când știi că de fapt Angelina Jolie îl ține sub papuc. Mai bine te uiți la o dramă serioasă, gen „Tărâmul libertății" (Freedomland, SUA 2006, Duminică, 20:00, la HBO), care să te mai scoată din reverie și să te facă să îți apreciezi statutul social. Cine nu are dispoziția necesară pentru schimbări de perspectivă se poate uita la niște schimburi prelungite și exagerate de gloanțe. (Tot) Duminică, la ora 20:45, pe ProTV, este difuzat „Victime colaterale" (SUA 2001), un film cu teroriști și cu Arnold în revenire de formă, care se fugăresc constant, de la 20:45 la 23:00, printre numeroase pauze publicitare. În fine, cui nu îi place nimic din ce am prezentat până aici poate să se uite la „Întreabă-ți destinul" (India, 2006), care este duminică, la 20:45, pe Național. Nu de alta, dar poate află ceva interesant.