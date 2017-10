Armin Van Buuren mixează în Bucureşti

Armin Van Buuren mixează în București

Ştire online publicată Miercuri, 25 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Cunoscutul DJ olandez Armin van Buuren va mixa la Arenele Romane din București pe data de 28 iunie. Artistul va prezenta un show care a făcut înconjurul lumii, „Armin Only”, într-un turneu senzațional. Armin van Buuren este un nume important pe scena trance, atat ca DJ, cât și ca producător. Primul său hit a fost „Blue fear”, lansat în 1995, de atunci urmând o serie întreagă de producții care au pătruns în clasa-mentele muzicale internaționale. În plus, Buuren a colaborat cu Tiesto pentru proiectele „Major League” și „Alibi” și a produs piesa „Exhale”, alături de Ferry Corsten. Începând din anul 2000, Armin a lansat o serie de compilații care s-au bucurat de succes la public. Un an mai târziu, olandezul și-a început propria emisiune de radio, intitulată „A State of Trance”, în timpul căreia și-a făcut cunoscute creațiile.