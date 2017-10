Are planuri mari. Lora şi-a făcut studio muzical

Are planuri mari. Lora și-a făcut studio muzical

Când făcea parte din trupa înființată de Marius Moga, Wassabi, Lora (31 de ani) se mulțumea cu câteva sute de euro după concert. Din toamna anului trecut, are propriul studio de înregistrări și, de când l-a preluat, aparatura a uscat-o de bani. Peste 15.000 € a investit în dotări.„În «Rebel Studio» am făcut piesa «Puișor».Studioul era semidotat când l-am preluat, așa că a fost necesar să îmbunătățim toată tehnica. Am cumpărat un calculator performant, căști, mixere, chitări noi, microfon. Sunt mulțumită că avem spațiu mare, cam 200 de mp, avem sală de repetiții, vrem să mai amenajăm una pentru coregrafii și să mai facem un studio separat de mix și master", a declarat solista, pentru Click! Lora va lansa în curând un nou single produs în propriul studio, scrie în exclusivitate, click.ro.