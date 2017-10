Şapte zile de sex intensiv

Șapte zile de sex intensiv

Ştire online publicată Joi, 24 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

A dori sa-l dai pe spate cu un spagat facut stand pe maini sau sa-i spui sa te urce pe pereti? Ei bine, a venit momentul sa ne intoarcem la... basics pentru ca, oricat de avansata crezi ca esti in ale sexului, intotdeauna e loc de lectii si noi experiente. Sarah Hedley, autoarea bestsellerului "7 Days to Amazing Sex", a pus cap la cap un plan care va transforma partidele placute de sex in aventuri explozive. Daca ai un iubit stabil, dupa cele sapte zile de cursuri intensive, viata ta sexuala va fi cu totul alta, iar daca esti inca in cautari, vei afla mai multe despre ceea ce te excita si ce nu "inghiti" - asa, viitoarele tale aventuri vor fi si mai fierbinti decat cele de pana acum. Lectiile lui Sarah aduc mai multe orgasme, mai multa incredere in tine si te invata noi miscari hot cu care ii vei suci capul barbatului din viata ta. Dar nu e cazul sa mergi pana la capat din prima zi, va fi ca si cum te-ai reintoarce la scoala. Stai in banca ta pana in a patra zi de curs, si nu vei regreta. Esti gata sa faci primii pasi in noua ta viata sexuala? Sa inceapa... cursurile intensive. Prima zi: TRECI LA EXERCITII SOLO Incepe sex-calatoria de sapte zile pe cont propriu... Lectia numarul unu - zonele erogene! Matematica sexuala e foarte simpla: cunoasterea intima a corpului tau + o dorinta arzatoare de a-i spune iubitului tau ce ai descoperit = sex incredibil. Pune in aplicare urmatoarele tehnici sexuale inainte sa-i oferi iubitului tau un tur de forta al zonelor care te incita cel mai mult. Bate usor cu degetele... pe si in jurul clitorisului - asta va aduce singele la suprafata si te va face sa simti si mai intens placerea. Treci cu degetele dintr-o parte-n alta a clitorisului in locul miscarii mai putin intense de sus in jos. Asa, atingi toti nervii concentrati in acea zona. Plonjeaza deodata cu degetele pe clitoris intr-o miscare verticala de sus in jos inainte de a le introduce in vagin si a le scoate, ca apoi sa pui din nou in aplicare tactica foarte incitanta. Incercuieste cu degetele si apoi deseneaza un opt pe fiecare zona erogena pe care o cunosti din alte experiente hot. Ciupeste usor pielea din jurul clitorisului pentru o senzatie intensa. ACTIVITATI EXTRA-CURICULARE: SEXERSEAZA S-ar putea sa fi aflat ca exercitiile Kegel iti intaresc planseul pelvin, acei muschi cu ajutorul carora poti opri fluxul urinarii. Dar stiai ca te pot face sa simti si mai mult placerea in timpul sexului? Tonifiindu-ti acei muschi, cresti viteza cu care curge sangele in zonele erogene si sansele de a avea orgasm de fiecare data. Pentru ca exercitiile Kegel sa nu ajunga o corvoada, fa-le in timp ce te masturbezi. Intai, strange si relaxeaza muschii planseului pelvin de 10 ori, cat de repede poti. Apoi contracta din nou muschii si stai asa cam 5 secunde si relaxeaza. Repeta exercitiul de 3 ori respirand calm. Imediat ce incepi sa simti "efectele fierbinti" ale "sexercitiilor" tale, incepe sa-ti mangai clitorisul incordand muschii pelvieni si relaxandu-i. In momentul in care ti se pare ca orgasmul e pe aproape, mareste din ce in ce mai mult ritmul in care "masezi" clitorisul. A doua zi: ATINGERI IREZISTIBILE Pentru cursul de astazi ai nevoie de un barbat (dar nu o sa mergi pana la capat cu el) ca sa inveti sa folosesti cea mai sexy arma a ta. In timpul primelor noastre relatii serioase, tindem sa acordam mai multa importanta felului in care trebuie sa ne atingem partenerul pentru a-l pune pe jar, si asa ajungem sa petrecem ore-n sir cautand mangaierea perfecta, fara insa a merge mai departe de atat. Apoi, dupa ce acumulam ceva experinta, atingerile languroase sunt "retrogadate", ajungand doar un preludiu de care incercam sa trecem cat mai rapid. Dar ele ar trebui sa nu paraseasca niciodata scena sexuala, ba chiar ar trebui sa le folosesti si cizelezi cat de mult posibil. Aceste miscari dibace, si mai fierbinti daca folosesti lubrifiant, iti vor prelungi placerea. Cosul. Stai intre picioarele lui si impreuneaza degetele mainilor in asa fel incat sa formeze un cos. Prinde acest "cos" in jurul bazei penisului si gliseaza in sus si peste "capul penisului" ca sa cobori apoi usor catre baza. Cercul. Fa un cerc unind primele doua degetele ale mainii drepte si gliseaza rapid in jos si-n sus de-a lungul penisului, fara sa apesi insa. Atingeri de satin. Infasoara o esarfa din satin sau matase in jurul penisului si atinge-l usor, peste material. Pulsul. Prinde-i penisul in pumn, dar fara sa apesi, si ridica usor pumnul in sus, de-a lungul "barbatiei" lui, oprindu-te deodata si strangand pumnul. Imprima ritm miscarii, imitand bataile inimii. ACTIVITATI EXTRA-CURICULARE: MASAJ Spune-i sa stea pe burta, asaza-te pe picioarele lui, unge-ti mainile cu ulei de masaj si pune-ti palmele pe fundul lui. Descrie cercuri mari si mici cu podul palmelor si apoi alterneaza mangaierile cu atingeri usoare ale buricelor degetelor. Urmatorul pas e sa-ti pui mainile sus, de-o parte si de alta a sirei spinarii, ca apoi sa le cobori catre nada fundului cu ajutorul unor miscari circulare. Continua masajul si pe picioare, pana ajungi la genunchi. In acest punct, departeaza-i picioarele si maseaza partea interioara a pulpelor cu miscari de du-te - vino de la genunchi la zona inghinala. Acum, roaga-l sa se intoarca cu fata la tine si maseaza-l de la partea interioara a genunchilor si pana la zona inghinala (cea mai erogena dintre toate) cu "atingeri" circulare. La sfarsit, "avanseaza" cu palmele pana la abdomenul inferior (zona din jurul buricului) si innebuneste-l mangaindu-i zona cuprinsa intre buric si solduri cu miscari ample si liniare, ca si cum ai matura.