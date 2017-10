Şapte lucruri esenţiale despre sex

Șapte lucruri esențiale despre sex

Ştire online publicată Marţi, 27 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

1. Bărbații răspund mult mai rapid și mai automatic atunci când vine vorba de sex decât femeile. Răspunsul bărbaților este declanșat de obiecte precum haine, sâni, dar și miros, etc. Asta nu înseamnă că îi plac aceste lucruri mai mult decât te place pe tine. Sunt pur și simplu lucruri de care are nevoie pentru a-i trezi atenția. Iar prin atenție, el își exprimă dragostea.2. Partenerii sexuali fericiți în cuplu își permit unul celuilalt să intre în fanteziile lor. Cei care într-adevăr comunică se vor căuta și se vor pune unul în meniul celuilalt fără notificare prealabilă. Nu există nici un tip de comunicare mai potrivită decât asta.3. Femeile sunt sexual mult mai diferite între ele decât bărbații. Aproape că trebuie să înveți se-xualitatea de la zero cu fiecarenouă parteneră.4. Sexul planificat, gândurile despre sex, extazul total și aban-donarea de după actul sexual fac parte tot din dragostea pe care o simți față de celălalt.5. Cu puțină teorie, sexul devine mai interesant, mai ușor de înțeles și mai puțin înfricoșător. Prea multă teorie, în schimb, te trage în jos, în special atunci când pierzi controlul, pentru că te gândești în mod constant la ceea ce faci.6. Cultura anglo-saxonă și-a reprimat multe secole tabuurile teribile privind diferitele tipuri de contact fizic, cum ar fi cele între prieteni (swing) și bărbați (homo-sexualitate). Acest lucru nu s-a întâmplat în aceeași măsură în alte culturi. Intimitatea fizică a fost astfel limitată doar la relația dintre părinți și copii, precum și la relația dintre iubiți. Întreabă-te însă în ce măsură această represiune este simțită și de tine.7. Alte culturi nu ar susține imaginea noastră asupra sexualității, chiar dacă avem acum mai multe opțiuni ca niciodată. Sexul nostru este prea genital: în cultura noastră, sexul înseamnă lipirea penisului de vagin. În alte culturi, aspectele senzuale sunt mult mai importante.