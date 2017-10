Şapte greşeli de evitat în timpul preludiului!

Șapte greșeli de evitat în timpul preludiului!

Ştire online publicată Marţi, 05 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Nu ar fi plicticos daca lucrurile s-ar desfasura intotdeauna dupa acelasi scenariu si daca pentru un preludiu incantator ar trebui doar sa bifezi? Feminis iti arata care sunt lucrurile pe care e bine sa nu le facem pentru un preludiu...de nota 20! Nu sari complet peste preludiu Preludiul e extrem de important pentru noi, femeile. Nu numai ca ne ajuta sa ne pregatim fizic pentru sex, dar, atunci cand e "bine facut", le face mare placere si barbatilor. Cum sa faci acest lucru? Gandeste-te ca orice preludiu ar trebui sa aiba doua componente extrem de importante: excitatia mentala -cea care, in anumite cazuri, poate inlocui mare parte din preludiul propriu zis- si cea fizica. Idei pentru un preludiu perfect! Nu te multumi sa recurgi la lucruri pe care le-ai mai facut si nu iti face un ritual - de genul sarut, mangaiere, sarut, stimulare orala/manuala etc. Mai bine foloseste-ti imaginatia si da frau liber fanteziilor voastre! Esti pilot de curse cand e vorba de preludiu? Primesti o bila neagra! E dovedit ca noi, femeile, avem nevoie de o durata mai mare a preludiului decat ei, barbatii. Se spune ca, in medie, o femeie are nevoie de un preludiu de pana la trei ori mai lung decat partenerul sau. Cum faci pentru ca timpul preludiului sa va convina amandurora? Joaca-te cu el, acorda-i mai multa atentie si vei descoperi ca si el este dispus sa faca asta pentru tine, la randul sau! Nu exista un singur drum catre placere Cu toate ca cel mai usor -si mai rapid, ar spune barbatii- este sa apelezi la zonele erogene cele mai evidente, cele sexuale, exista multe alte zone care merita descoperite, zone distincte la fiecare femeie. Citeste si descopera mai multe despre Harta propriului Corp si despre cum va puteti face placere unul altuia! Acestea nu sunt mingi antistres! Cu toate ca exista barbati atenti si grijulii exista, din pacate, si barbati care isi imagineaza ca atentia acordata sanilor partenerei inseamna sa ii maseze viguros sau sa se poarte de parca ar avea de-a face cu doua mingi antistres. Putin mai mult delicatete va fi extrem de apreciata de catre femeie! Citeste mai departe...