Anunţată că a pierdut sarcina, dar a născut tripleţi

Anunțată că a pierdut sarcina, dar a născut tripleți

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

La cei 40 de ani ai săi, Beverley Cunningham a fost devastată atunci când a primit vestea pierderii sarcinii. Femeia se temea că s-a spulberat și ultima șansă de a mai procrea. Dar după 24 de ore, ecografia a arătat că era încă însărcinată cu tripleți. Beverly aștepta cvadrupleți, lucru care se întâmplă pe cale naturală la una dintr-un milion de femei. Din păcate, unul dintre fetuși nu a supraviețuit. Dar doamna Cunningham este acum mamă a trei băieți sănătoși. „Renunțasem la speranța de a mai avea copii și, când doctorii mi-au spus că am pierdut sarcina, am fost foarte tristă și m-am gândit că nu a fost să fie. Dar când am aflat că aștept tripleți, m-am bucurat enorm, a fost cea mai bună veste”, a declarat proaspăta mămică. Urmează să fie făcute teste pentru a stabili dacă tripleții sunt identici sau nu. Dacă rezultatele vor fi afirmative, soții Cunnigham vor sfida din nou statisticile, care spun că acest lucru se întâmplă doar la o femeie din 200 de milioane.