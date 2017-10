Antonia şi Alex Velea vor fi părinţi

Antonia și Alex Velea vor fi părinți

Ştire online publicată Vineri, 25 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Antonia a postat pe Facebook o informație prin care își anunță fanii că va deveni mămică, iar tatăl este nimeni altul decât Alex Velea. "Traiesc o perioada frumoasa in viata mea pe care imi doresc sa o impartasesc cu voi, fanii mei, cei care m-ati sustinut neconditionat pana acum Va multumesc pentru tot!Am o veste care imi bucura sufletul si care ma face sa simt multa iubire dupa o perioada foarte dureroasa si dificila din viata mea.Sunt insarcinata, iar anul acesta, Alex si cu mine vom deveni parinti. Sunt foarte fericita si imi doresc sa simtiti cu totii cel putin tot atata fericire! Acest lucru nu schimba cu nimic iubirea mea pentru Maya, este fetita mea pentru care voi face orice sa o am langa mine si sa imi petrec tot timpul cu ea. Imi doresc ca viata sa isi urmeze cursul firesc atat pentru mine, cat si pentru Vincenzo, sa isi gaseasca linistea si fericirea si sa ajungem la o decizie inteleapta, de comun acord, in ceea ce o priveste pe fetita noastra, Maya. Si ea are dreptul la fericire alaturi de noi doi, parintii ei si vom decide impreuna ce este mai bine pentru ea", a completat ea.