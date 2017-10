Antonia, prima declaraţie despre relaţia cu Alex Velea

Antonia, prima declarație despre relația cu Alex Velea

29 August 2013

Antonia a dat un interviu pentru o revistă destinată femeilor în care a vorbit despre cariera și viața personală, scrie libertatea.ro.„Chiar nu câștigi nimic dacă mă constrângi sau mă hărțuiești să declar tot ce fac. Eu dau șanse oricui, dar ia-mă încet… De exemplu, nici când am divorțat nu am vrut să anunț imediat și spun acum de ce: pentru că lumea nu a înțeles. OK, sunt persoană publică și mi-o asum, dar dați-mi și mie timp să mă obișnuiesc psihic cu situațiile prin care trec. Uneori, nu sunt pregătită să dezvălui pe loc tot ce mi se întâmplă, sunt om. Dă-mi răgaz până ofer o explicație… întregii țări”, a spus Antonia pentru revista Cosmopolitan.Se pare totuși că lucrurile nu merg tocmai bine între Antonia și Alex Velea.„Nu de puține ori, Antonia îl sună, iar el nu-i răspunde. Nu l-am auzit nici că în ultimul timp ar avea vreo întâlnire cu ea. Ce știu e că se înțeleg bine, însă doar pe scenă. Iar Alex nu se grăbește să divorțeze. Când vrei ceva, faci, nu aștepți să treacă atâta timp”, declara recent o sursă, pentru Libertatea.