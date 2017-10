Antonia îi face concurenţă lui Alex Velea. Solista are un nou tatuaj

Antonia îi face concurență lui Alex Velea. Solista are un nou tatuaj

Ştire online publicată Luni, 13 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Frumoasa Antonia are un punct în comun cu iubitul său, Alex Velea, vizibil pentru toți cei din jur: desenele de pe corp. Cei doi artiști sunt cu adevărat pasionați de tatuaje, așa că nu ra-tează ocazia de a-și mai adăuga câte unul atunci când le vine în minte vreun model deosebit.Alex are mare parte a trupului acoperit de desene cu semnificație pentru el. Spatele și brațele sunt acoperite, dar tatuajele apar și pe alte părți ale corpului. Antonia nu stă nici ea deoparte, căci, de curând, frumoasa solistă le-a arătat fanilor că a mai adăugat unul la colecție, un trandafir amplasat pe gât.Antonia mai are pe gât și logo-ul casei de producție a lui Velea, o inimioară lângă ureche, iar pe corp mai are o fundiță, un ochi cu petale și alte tatuaje pentru care a găsit o explicație și o simbolistică apropiată sufletului ei, printre care și numărul 13, între sâni, cu referire la ziua de naștere a lui Alex (13 mai).