Antonia, dezvăluiri despre relaţia cu Alex Velea

Antonia, dezvăluiri despre relația cu Alex Velea

Ştire online publicată Marţi, 10 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Antonia a vorbit, potrivit libertatea.ro, despre relația ei cu Alex Velea, despre botezul micuțului Dominic, ce va avea loc după Paște, dar și despre cum a reușit să-și revină după operația de cezariană.“Alex îmi gătește în fiecare seară ceva diferit. Azi mi-a făcut pui la cuptor, iar cu o zi în urmă, o plăcintă cu mere și ananas. Îmi este de mare ajutor”, a spus Antonia, în premieră, pentru Libertatea. “Nu avem nevoie de bonă. Alex are grijă de Dominic atunci când sunt eu plecată. În plus, sunt la noi și părinții lui, care ne ajută foarte mult”, a adăugat artista.Antonia se poate declara norocoasă și în ceea ce-l privește pe băiețelul ei.“Dominic e tare cuminte, nu plânge noaptea și mănâncă foarte bine. Și eu, și Alex îi cântăm”, a mai spus aceasta.Artista a dezvăluit, de asemenea, și că se pregătesc de botezul micuțului, care va avea însă loc abia după Sărbătorile Pascale: “Acum suntem în post. Așteptăm să treacă Paștele”.Solista a dezvăluit și cum a reușit să ajungă la greutatea sa normală la scurt timp după ce a născut: “Nu am ținut un regim. Am slăbit și din cauza stresului”, scrie libertatea.ro.