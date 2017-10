Antonia, desemnată a doua oară cea mai frumoasă femeie din lume

28 Iunie 2012

Cântăreața Antonia a primit, pentru cel de-al doilea an la rând, titlul de "Cea mai frumoasă femeie din lume", acordat de revista FHM România.Artista s-a declarat surprinsă de primirea acestui titlu pentru cel de-al doilea an la rând, spunând că sunt alte femei pe lumea asta mult mai frumoase ca ea. Antonia a explicat că are impresia că oamenii o cred proastă și a încercat să explice că totul se datorează firii sale emotive."Oamenii cred că sunt prostănacă, dar nu sunt. Chiar nu sunt în felul asta. Am doar emoții când apar la televizor și îmi ies cuvintele mai greu. Cred că din acesta cauză las o impresie falsă", a spus ea la Kanal D, citată de Click.