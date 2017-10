Antonia cântă cu celebrul Jay Sean

Ştire online publicată Vineri, 09 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Piesa este o colaborare cu Jay Sean, un artist englez renumit la nivel internațional, cu hit-uri precum "Ride It", "Stay", "Down", "I’m All Yours", colaborări cu Sean Paul, Pitbull, Jay Sean sau Lil Wayne și numeroase premii internaționale precum UK Asian Music Awards, Brit Asia Music Awards, MTV Music Awards.“Sunt foarte recunoscătoare pentru această colaborare și încântată de această piesă, “Wild Horses”, este sensibilă, cu mesaj puternic, compusă și produsă de niște oameni extraordinari și foarte talentați precum Wayne Hector, Noonie Bao și Axident, cărora le mulțumesc. Bineînțeles, mă bucur că Jay Sean a acceptat să cânte cu mine această piesă și că a venit special în România să filmăm acest videoclip, este un artist incredibil pe care îl apreciez”, a spus Antonia, scrie showbiz.ro.