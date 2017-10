Antonia: „Aoleu, mai vorbim despre asta?“

Ştire online publicată Vineri, 15 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mereu zâmbitoare și plină de viață, Antonia nu e la fel de fericită atunci când vine vorba de fiica sa. Potrivit mai multor informații apărute în presă, cântăreața nu și-a mai văzut fiica de trei luni. Se pare că micuța este în Italia în îngrijirea străbunicii și a stră-străbunicii din partea tatălui, adică a mamei și a bunicii lui Ciro Castellano, tatăl lui Vincenzo.„Nu am mai văzut-o, dar o să se întoarcă acum. Ce să zic despre asta. Nu e de trei luni plecată, dar e la bunici. De ce vrei să vorbim despre chestia asta? Nu am mers să o văd, o să se întoarcă acum, de curând. Când? Nu știu, ce vrei să îți spun data? Aoleu, mai vorbim despre asta?”, a spus Antonia, conform emisiunii „Poveștiri adevărate”.Mai mult, întrebată dacă este adevărat că părinții au încercat să o împace cu soțul ei, Vincenzo, artista a spus:„Nu este adevărat. Ne respectăm unii pe alții, suntem bine, dar atât”.Antonia Iacobescu este o cântăreață de origine română care a devenit cunoscută în 2010, cu piesa „Morena”. Un an mai târziu, s-a căsătorit cu italianul Vincenzo Castellano, de care s-a despărțit la sfârșitul lui 2012. Cei doi au împreună o fetiță, Maya Rosaria, în vârstă de doi ani și cinci luni.