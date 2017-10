Antonia a vorbit despre motivul despărţirii de soţul său

Antonia a vorbit despre motivul despărțirii de soțul său

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Antonia a acordat un interviu pentru revista "The One", în care a vorbit despre viața ei în America, cum s-a apucat de modelling, dar și relația cu Vincenzo Castellano și ce anume a dus la finalul căsniciei lor."Când l-am cunoscut pe fostul meu soț, eu nu eram vedetă. Atunci, el m-a susținut. Nu ne-am despărțit din cauza carierei mele. E funny că mi se reproșează acum, după ce s-a terminat și sunt în divorț, că nu am timp pentru copil și că am ales cariera, dar cât am fost căsătorită nimeni nu mi-a spus asta. Poate el a simțit-o în sinea lui, dar a tăcut. Nu mi-a dat nimic de înțeles. Când am rămas însărcinată, am stabilit împreună că e OK să-mi continui cariera. Poate pe parcurs nu i-a mai plăcut aspectul ăsta. Chiar nu știu. Cert e că nu de asta ne-am despărțit”, a declarat Antonia, conform one.ro.