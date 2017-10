Antonia a vorbit despre copilul pe care-l va avea cu Velea

Ştire online publicată Luni, 25 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Antonia a vorbit pentru prima oară despre ce planuri de viitor are cu micuțul pe care îl va aduce pe lume în următoarele luni. Cum ea și tatăl, Alex Velea, sunt cântăreți, Antonia speră ca cel mai nou membru al noii sale familii să le calce pe urme."Poate o să iasă cântăreț mic. O să fie în lumea asta dar o să îl susțin în ce vrea el să facă. Maya îmi cântă mie, știe toate piesele. Mă gândeam să îi fac și ei o melodie, am mai văzut piese pentru copii și nu e o idee rea. Așteptăm acum să vedem ce sex are copilul. Sarcina aceasta este diferită și cine știe, poate o să fie băiețel", a povestit Antonia pentru Știrile Kanal D.