Antonia a divorţat în secret! Dezvăluiri incredibile ale fostului socru

Antonia a divorțat în secret! Dezvăluiri incredibile ale fostului socru

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ciro Castellano, tatăl lui Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, a făcut câteva dezvăluiri despre felul în care artista se comportă de când cei doi au divorțat. Declarațiile lui Ciro fac lumină în cazul Antoniei, având în vedere că până acum ea nu a recunoscut oficial că ar fi divorțat de Vincenzo, însă a admis că sunt des-părțiți. Ciro Castellano a recunoscut că este de părere că Antonia și Vincenzo s-au cam grăbit în momentul în care au decis să se căsătorească, însă admite că o iubește la nebunie pe fetița celor doi, Maya.„Cu Antonia nu mai am nicio relație, sunt bunic și atât. Ce treabă să mai am eu? S-au despărțit, au divorțat și gata, își vede fiecare de drumul lui. Copiii au greșit când s-au căsătorit, erau tineri, s-au grăbit și au ajuns repede la divorț, dar au făcut un copil minunat. Copilul e cel mai important acum, asta e treaba mea! Eu pentru copilul ăsta lupt! E viața mea, e fetița mea superbă”, a spus el, pentru ziarulring.ro. Omul susține că a făcut câteva încercări să-i împace pe cei doi, fără niciun rezultat însă.„Am încercat să îi împac... o dată, de două ori, gata! Acum nu mai împac pe nimeni, au luat-o pe alte drumuri. Nu mai e cale de împăcare. Eu mă gândesc doar la fetiță. Și ei la fel! Când a fost Antonia în Italia, ne-am înțeles excelent, am petrecut ca o adevărată familie... Dar ce pot să fac eu dacă au ales să meargă pe drumuri separate? Aici, în România, e la modă să divorțezi, nu sunt nici primii, nici ultimii! Eu țin la familie, dar nu mai e treaba mea”, a declarat bărbatul, scrie click.ro.