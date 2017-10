Anna Lesko şi-a greşit meseria

Anna Lesko și-a greșit meseria

Ştire online publicată Joi, 23 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă nu ar avea o carieră superbă în muzică, Anna Lesko ar putea practica poate la fel de bine și avocatura. Acest lucru se poate întâmpla datorită faptului că basarabeanca este absolventă a unei Facultăți de Drept din România și, potrivit propriilor sale mărturisiri, se vedea chiar profesând în acest domeniu.„Când am ajuns în România, nu cunoșteam deloc limba. Am învățat-o în trei luni. Intensiv, cu exerciții de gramatică, vocabular și multe, multe dictări”, își amintește solista.Anna a intrat la Drept hotărâtă să facă o carieră în domeniu, mai ales că avea toate atuurile necesare pentru a reuși: „Mă vedeam o avocată înțepată, dar, cu trecerea timpului, viața mea a luat o cu totul altă întorsătură. Facultatea m-a ajutat să înțeleg ce înseamnă un contract, o instituție. Guralivă sunt, dar să practic în acest moment avocatura sunt șanse mici. Însă niciodată să nu spui niciodată, nu știi ce-ți oferă viața. Am păstrat toate cărțile și cursurile din facultate”, a mărturisit Anna Lesko, pentru Libertatea.