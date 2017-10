Anna Lesko preferă bărbaţii manieraţi

Anna Lesko preferă bărbații manierați

Ştire online publicată Miercuri, 31 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Anna Lesko a acceptat să vorbească în cel mai nou număr al revistei The ONE despre dragoste, succes și bărbații care i-au marcat viața.La invitația The ONE, vedeta a realizat un pictorial high fashion semnat de fotograful Cosmin Bumbuț, iar în interviul ce însoțește imaginile, Anna Lesko recunoaște că le dă credit tuturor bărbaților din viața ei: „De-a lungul anilor, au fost mulți bărbați în preajma mea. Nu mă feresc de cuvântul mulți, pentru că nu vorbesc de relații amoroase, ci de oameni care mi-au fost alături și în viața profesională și în cea privată. Le dau credit tuturor, nu pentru schimbări sau propulsări extraordinare, ci pentru că, în preajma lor, poate am gândit într-un anumit fel și am luat anume decizii care mai târziu s-au dovedit câștigătoare”.În același material, Anna își continuă declarația și susține cu tărie: „Nu pot să spun că X mi-a făcut aia și Y m-a ajutat cu altceva. Îmi dau credit exclusiv mie, pentru că a fost și este gândirea mea, concepția mea despre viață și carieră. Eu am luat, am învățat, am ales, nu am primit nimic”.Vorbind despre cariera ei, frumoasa cântăreață mărturisește că este fericită că lumea îi recunoaște instantaneu vocea, inflexiunile acesteia. Întrebată dacă în viața unui artist, dragostea poate fi înlocuită cu succesul, Anna Lesko afirmă cu tărie: „Să zicem că nu am dormit niciodată cu succesul în pat. Nu folosesc surogate în viață.”Întrebată ce calități trebuie să aibă un bărbat ca să o cucerească definitiv, Anna răspunde fără să ezite: „Nu trebuie să aibă calități, ci maniere”. Și recunoaște că este foarte greu de sedus și că nu îi place impolitețea la bărbați și lipsa de respect față de sine la femei.