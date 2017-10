Anim’est 2009, fără bani, dar cu mulţi prieteni

Anim’est 2009, fără bani, dar cu mulți prieteni

Ştire online publicată Luni, 05 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Festivalul Internațional de Film de Animație Anim’est (2 - 11 octombrie) a fost deschis, vineri seară, la Cinema Patria din Capitală, în fața unui număr record de spectatori, aproximativ 1.000 de persoane, dar și cu un film-surpriză și cu o întrerupere a proiecției principale, „Mary and Max”. Holul cinematografului din centrul Bucureștiului, îmbrăcat în culorile festivalului, a devenit neîncăpător pentru cei care au venit să vadă filmul de deschidere, „Mary and Max”, al regizorului Adam Elliot, premiat cu Oscar. După ce s-a stins lumina în sală, publicul a avut surpriza să se bucure de un scurtmetraj creepy, „4", de Edouard Salier. Când au urcat pe scenă, responsabilii festivalului, Mihai Mitrică, director, și Vlad Ilicievici, director executiv, au explicat că au dorit să prezinte acest film ca „încălzire” pentru „Creepy Animation Night”, o noapte cu animații horror prezentate în cadrul festivalului la Patria, vineri, dar și simbolic, căci evenimentul se află la cea de-a patra ediție. Mihai Mitrică a declarat că a patra ediție a evenimentului este una de cotitură, amintind că, în anii ’70, România avea unul dintre cele mai mari festivaluri de animație din lume, la Mamaia, care a avut însă doar trei ediții. Acesta a explicat că actuala ediție a festivalului Anim’est este una crucială, având în vedere faptul că evenimentul a fost realizat cu un buget redus, în condițiile în care acesta s-a extins atât ca număr de locuri de desfășurare, cât și ca număr de filme. „Nu avem bani, dar avem foarte mulți buni prieteni”, a mai spus acesta. Vlad Ilicievici l-a completat pe directorul festivalului, spunând că, deși Anim’est a crescut în cei patru ani de existență, mulți „nu cred că acest lucru contează”, și nu a dat mai multe detalii, dorind să fie în concordanță cu mesajul de pe tricourile celor ce au urcat pe scenă: „Remove politics from culture”.