Angelina Jolie şi Brad Pitt au dat în judecată un tabloid britanic

Angelina Jolie și Brad Pitt au dat în judecată un tabloid britanic

Ştire online publicată Miercuri, 10 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Angelina Jolie și Brad Pitt au dat în judecată tabloidul „News of the World“, pe care îl acuză de calomnie, deoarece săptămânalul britanic a publicat informații false despre relația lor, au anunțat, luni, avocații celor doi actori americani. Într-un articol publicat pe 24 ianuarie, News of the World își anunța cititorii că despărțirea celor doi actori americani este iminentă și că aceștia au căzut deja de acord asupra modului în care își vor împărți averea și dreptul de custodie asupra copiilor. Biroul de avocatură Schi-llings a catalogat aceste informații drept „false” și a dat în ju-decată tabloidul britanic la Înalta Curte de Justiție din Londra. Keith Schilling, de la biroul de avocatură Schillings, a declarat că publicația „News of the World“ a refuzat să retracteze informațiile publi-cate și să își prezinte scuze în mod public pentru „acele afirmații false”.