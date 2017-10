Angelina Jolie, pregătită să renunţe la carieră

Angelina Jolie, pregătită să renunțe la carieră

04 Decembrie 2012

Actrița Angelina Jolie spune că este pregătită să renunțe la actorie pentru a petrece mai mult timp cu cei șase copii pe care îi are cu partenerul ei de viață, actorul Brad Pitt.Actrița în vârstă de 37 de ani spune că este gata „să întoarcă spatele Hollywood-ului”, pentru că fiii ei încep să intre în adolescență. Cel mai mare copil al ei, Maddox, are în prezent 11 ani, informează thesun.co.uk.„Cred că voi renunța la actorie pe măsură ce copiii vor deveni ado-lescenți, pentru că vor avea nevoie de mai multă atenție. Dacă voi renunța mâine, mă voi simți foarte bine acasă”, a spus Jolie.Mult așteptata nuntă a actorilor Brad Pitt și Angelina Jolie, care al-cătuiesc unul dintre cele mai cunoscute cupluri de la Hollywood, urmează să aibă loc în curând, a anunțat artistul american săptămâna aceas-ta, pe când se afla la New York, unde a asistat la premiera celui mai recent film al său, „Killing Them Softly”.„Momentul este foarte apropiat. Se va întâmpla în curând. Am o presimțire bună față de asta”, a adăugat actorul american.Brad Pitt, în vârstă de 48 de ani, are o relație cu Angelina Jolie care a început în urmă cu aproximativ șapte ani. Cei doi actori s-au logodit în primăvara acestui an.Deși are o relație care durează deja de șapte ani cu Jolie, Pitt spune că ideea de a se căsători cu partenera lui de viață are în continuare o însemnătate foarte mare pentru el.„Avem o familie, creștem împreună niște copii. Sunt surprins de cât de mult înseamnă în continuare căsătoria pentru mine, după ce ai avut deja toate aceste lucruri”, a spus actorul american.