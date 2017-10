Angelina Jolie este însărcinată în trei luni!

Ştire online publicată Vineri, 20 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Actrita Angelina Jolie, deja mama a sase copii, va mai aduce pe lume inca unul, afirma surse apropiate cuplului.Recent, actrita declara ca nu ar mira-o sa ramana din nou insarcinata, iar minunea se pare ca s-a intamplat.Conform revistei OK, Angelina Jolie ar fi gravida in aproape trei luni si savureaza la maximum aceste momente, in ciuda greturilor matinale."Imi palce sa fiu insarcinata. Te simti mai femeie decat oricand. Simti ca tot ce are corpul tau e acolo pentru copil", declara Angelina la una dintre sarcinile precedente.